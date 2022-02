Saarbrücken

Saarbrücken sagt Rathaussturm wegen Angriffs auf Ukraine ab

Aufgrund des russischen Angriffs auf die Ukraine ist der Rathaussturm in Saarbrücken am Donnerstag abgesagt worden. Dazu hätten sich die Verantwortlichen der Saarbrücker Fastnachtsvereine und die Landeshauptstadt entschieden, wie die Stadt am Morgen mitteilte. „Ein Krieg mitten in Europa. Wir fühlen mit den Menschen in der Ukraine und können heute nicht Frohsinn walten lassen“, erklärte Saarbrückens Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU). Die Besetzung des Rathauses durch die Narren hätte coronabedingt ohnehin nur reduziert stattfinden können, hieß es.