Saarbrücken rettet spätes Remis gegen Bielefeld

Saarbrücken (dpa/lrs) – Der 1. FC Saarbrücken bleibt in diesem Kalenderjahr zu Hause weiter sieglos. Die Saarländer kamen am Sonntag gegen Arminia Bielefeld nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus und belegen in der Tabelle der 3. Fußball-Liga mit 39 Punkten den elften Platz. Simon Stehle rettete dem Pokal-Viertelfinalisten mit seinem Tor in der vierten Minute der Nachspielzeit zumindest einen Zähler. Nicklas Shipnoski (63.) hatte die Arminia in Führung gebracht.

Die Gäste fanden besser ins Spiel und kamen früh zu guten Chancen. FCS-Torwart Tim Schreiber rettete in der Anfangsphase gleich zweimal. Saarbrücken tat sich in der ersten Halbzeit schwer und musste nach 36 Minuten zudem den verletzungsbedingten Ausfall von Mittelfeld-Routinier Marcel Gaus verkraften.

Ausgerechnet als der FCS nach dem Wechsel druckvoller agierte, gelang Bielefeld wie aus dem Nichts das 1:0. Shipnoski traf nach Vorarbeit von Merveille Biankadi aus Nahdistanz. Kurz darauf hätte erneut Shipnoski sogar auf 2:0 erhöhen können, doch er scheiterte an Schreiber. Auch Fabian Klos (88.) konnte den Saarbrücker Torwart nicht überwinden. Kurz vor Schluss belohnte Stehle mit einem platzierten Schuss die Saarbrücker Bemühungen.

