Saarbrücken mit versöhnlichem Drittliga-Ausklang

Regensburg (dpa/lrs) – Der 1. FC Saarbrücken hat sich mit einem Sieg aus der Saison in der 3. Fußball-Liga verabschiedet. Die Saarländer gewannen am Samstag beim Tabellendritten Jahn Regensburg mit 1:0 (1:0) und beendeten die Spielzeit 2023/24 mit 60 Punkten auf Rang fünf.

Simon Stehle erzielte bereits in der 8. Minute das Siegtor für das Team von Trainer Rüdiger Ziehl. Nach dem Wechsel hätten Patrick Sontheimer (64.) und erneut Stehle (72.) das Ergebnis noch höher gestalten können, doch beide scheiterten frei stehend an Jahn-Torwart Felix Gebhardt.

Nach dem verpassten Aufstieg in die 2. Bundesliga will der FCS am kommenden Samstag im Finale gegen den FC 08 Homburg zumindest den Saarland-Pokal gewinnen und sich damit für den DFB-Pokal qualifizieren. In dieser Saison waren die Saarländer in dem lukrativen Wettbewerb erst im Halbfinale am 1. FC Kaiserslautern gescheitert.

