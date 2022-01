Saarbrücken

Saarbrücken mit „breiter Brust“ gegen Borussia Dortmund II

Voller Selbstvertrauen geht der 1. FC Saarbrücken in die Drittliga-Partie am Mittwoch (19.00 Uhr) gegen Borussia Dortmund II. Nach dem 4:3-Sieg beim MSV Duisburg kann sich das Team von Trainer Uwe Koschinat mit einem weiteren Erfolgserlebnis am 23. Spieltag in der Spitzengruppe etablieren. „Wir haben ein Heimspiel und können mit breiter Brust auflaufen. Wir haben gewonnen und haben noch Luft nach oben. Das stimmt positiv“, sagte Torjäger Adriano Grimaldi bei der Pressekonferenz am Dienstag.