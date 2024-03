Saarbrücken meistert Generalprobe vor Pokalspiel

Saarbrücken

Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken hat die Pokal-Generalprobe gemeistert und geht mit einem guten Gefühl in das bevorstehende Viertelfinale. Die Saarländer bezwangen am Samstag Erzgebirge Aue mit 2:0 (2:0) und sind damit seit sechs Begegnungen in der 3. Liga unbesiegt. Calogero Rizzuto (23. Minute) und Luca Kerber (37.) auf Vorlage von Rizzuto erzielten die Tore für Saarbrücken, das im Kampf um den Aufstieg bereits deutlich abgehängt wurde.