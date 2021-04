Saarbrücken

Saarbrücken: Kein Alkohol auf öffentlichen Plätzen am 1. Mai

Die Stadt Saarbrücken verhängt für den morgigen Samstag ein Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen und Straßen in der City. Das Verbot gelte von 12.00 bis 22.00 Uhr im Nauwieser Viertel, in den Grünanlagen entlang der Saar sowie im Deutsch-Französischen Garten und im Bürgerpark Hafeninsel, teilte die Landeshauptstadt am Freitag mit. Öffentliche Feiern am Feiertag sollten so verhindert werden. An allen übrigen Tagen gelte ab sofort auf beliebten öffentlichen Plätzen ein Alkoholverbot von 18.00 Uhr bis 22.00 Uhr. Ausgenommen seien der Deutsch-Französische Garten und der Bürgerpark Hafeninsel, hier gelte das Verbot ausschließlich am 1. Mai.