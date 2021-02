Saarbrücken

Saarbrücken kann in Unterhaching wieder auf Bösel bauen

Der 1. FC Saarbrücken kann im Gastspiel bei der SpVgg Unterhaching wieder auf Mittelfeldspieler Sebastian Bösel bauen. Der 26-Jährige steht nach einem Muskelfaserriss vor der Rückkehr in den Kader des Fußball-Drittligisten für die Partie am Sonntag (13.00 Uhr). Verzichten muss der Aufsteiger weiter auf den gesperrten Kapitän Manuel Zeitz sowie die verletzten Bjarne Thoelke, Steven Zellner und Mario Müller. „Es wäre schön, wenn wir von weiteren Verletzungen verschont bleiben würden, denn ansonsten wird die Personaldecke irgendwann dünn“, sagte Saarbrückens Trainer Lukas Kwasniok am Freitag.