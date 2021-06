Saarbrücken

Saarbrücken holt Sandhausens Robin Scheu als neue Nummer 10

Der 1. FC Saarbrücken hat am Tag seines Vorbereitungsstarts Robin Scheu vom SV Sandhausen verpflichtet. Dies gab der Fußball-Drittligist am Montag bekannt. Der 26-Jährige, der auf der rechten Außenbahn und im zentralen Mittelfeld spielen kann, arbeitete bereits in Sandhausen und zuvor bei Fortuna Köln mit Saarbrückens neuem Chefcoach Uwe Koschinat zusammen.