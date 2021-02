Saarbrücken

Saarbrücken hofft gegen MSV auf zweiten Sieg in diesem Jahr

Trotz großer Personalsorgen will der 1. FC Saarbrücken im Drittliga-Heimspiel gegen den MSV Duisburg endlich den zweiten Sieg in diesem Jahr landen. „Jeder Sieg steigert die Stimmung im Umfeld. Wir wollen den maximalen Erfolg erzielen“, sagte FCS-Trainer Lukas Kwasniok am Sonntag.