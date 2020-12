Saarbrücken

Saarbrücken heiß aufs Derby gegen FCK: „Absolutes Highlight“

Der 1. FC Saarbrücken fiebert dem Südwest-Derby gegen den 1. FC Kaiserslautern entgegen .„Das ist ein absolutes Highlight, sowohl für die Spieler als auch das Umfeld“, sagte Trainer Lukas Kwasniok am Freitag. Die beiden Clubs treffen in der 3. Fußball-Liga am Sonntag (14.00 Uhr) erstmals seit 1993 in einem Punktspiel aufeinander. Damals war das noch in der Bundesliga, beide Vereine sind Gründungsmitglieder.