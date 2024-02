Saarbrücken gewinnt Südwest-Duell in Mannheim mit 2:0

Der 1. FC Saarbrücken festigt seinen Platz im Tabellen-Mittelfeld. Bei Waldhof Mannheim legt die Mannschaft von Chefcoach Rüdiger Ziehl schon in der ersten Hälfte den Grundstein zum Sieg.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Der 1. FC Saarbrücken hat den achten Saisonsieg mit einem 2:0 (2:0) beim SV Waldhof Mannheim gefeiert. Während die Saarländer am Sonntag im Südwest-Duell der 3. Fußball-Liga ihren Platz im Tabellen-Mittelfeld festigten, wächst die Abstiegsgefahr bei den Mannheimern. In den drei Spielen unter der Regie des neuen Trainers Marco Antwerpen holten sie bisher erst einen Punkt.

Die Saarbrücker legten bereits in der ersten Halbzeit mit den Toren von Luca Kerber (29. Minute) und Bjarne Thoelke (45.) den Grundstein für den Auswärtserfolg. Der Beginn der zweiten Halbzeit verzögerte sich, weil die Gäste-Fans aus ihrem Block Wasserbomben auf den Rasen geworfen hatten. Nach dem Wiederanpfiff hätte der saarländische DFB-Viertelfinalist die Führung weiter ausbauen können. In der 59. Minute verfehlt ein Schuss von Kai Brünker das gegnerische Gehäuse nur knapp. Minuten später hatten die Platzherren die Chance zum Abschlusstreffer, doch der Saarbrücker Patrick Sontheimer konnte sich gerade noch in einen Schuss des Mannheimers Jalen Hawkins (65.) werfen.

