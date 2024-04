Saarbrücken

Fußball

Saarbrücken gewinnt Nachholspiel gegen Unterhaching

Von dpa/lrs

Fußballspieler zweier gegnerischer Mannschaften kämpfen um den Ball. Foto: Uli Deck/dpa/Symbolbild

Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken hat sich mit einem weiteren Sieg wieder ein Stück näher an die Aufstiegsplätze herangeschoben. Das Team von Trainer Rüdiger Ziehl gewann die Nachholpartie des 25. Spieltages gegen die SpVgg Unterhaching am Mittwoch mit 2:1 (1:1). Mathias Fetsch hatte die Gäste in der 25. Minute in Führung gebracht, Tim Civeja (33.) und Luca Kerber (49.) drehten das Spiel mit ihren Toren noch zugunsten der Saarländer.