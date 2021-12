Zwickau

Saarbrücken gewinnt durch Last-Minute-Tor in Zwickau

Sebastian Jacob hat den 1. FC Saarbrücken in der 3. Fußball-Liga auf Erfolgskurs gehalten. Der 28 Jahre alte Stürmer traf am Freitagabend in der 90. Minute per Foulelfmeter zum 2:1 (1:0)-Sieg der Saarländer beim FSV Zwickau. Vorausgegangen war eine Notbremse von Zwickaus Davy Frick am frei durchgebrochenen Justin Steinkötter. Frick sah dafür die Rote Karte. Durch den dritten Sieg nacheinander rückte Saarbrücken in der Tabelle mit 30 Punkten zumindest vorübergehend auf Rang drei vor.