Saarbrücken gelingt spätes Remis in Würzburg

Der 1. FC Saarbrücken hat im Gastspiel beim Zweitliga-Absteiger Würzburger Kickers in der Nachspielzeit noch ein 1:1 (0:1) erreicht. Minos Gouras (90.+2 Minute) erzielte in der Schlussphase der kampfbetonten Partie in der 3. Fußball-Liga am Sonntag noch den Ausgleich für die Saarländer. Das Führungstor für die Platzherren hatte Saliou Sané (23.) markiert.