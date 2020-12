Saarbrücken

Saarbrücken freut sich auf „geiles“ Spitzenspiel

Das Wetter sorgt beim 1. FC Saarbrücken vor dem Spitzenspiel gegen den FC Ingolstadt für Optimismus. Zuletzt gab es beim Fußball-Drittligisten mächtig Klagen über den Rasen, der am Samstag (14.00 Uhr) angesichts der momentan trockenen Witterung in einem besseren Zustand sein sollte. „Wir spielen nicht im Ludwigspark, sondern im Ludwigsbad“, hatte Trainer Lukas Kwasniok jüngst beklagt. Vor dem Duell mit dem FCI wollte er das aber nicht noch einmal groß thematisieren. „Das wird ein geiles Spiel zum Schluss. Wir freuen uns darauf“, sagte der 39-Jährige am Freitag.