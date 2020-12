Archivierter Artikel vom 27.09.2020, 13:20 Uhr

Saarbrücken

Saarbrücken feiert siegreiche Rückkehr ins Heim-Stadion

Eine bessere Rückkehr in den heimischen Ludwigspark nach über fünf Jahren hätte sich der 1. FC Saarbrücken nicht wünschen können. Mit dem 2:0 (1:0)-Sieg gegen den FC Hansa Rostock feierte der Aufsteiger am Samstag den ersten Saisonsieg in der 3. Fußball-Liga und konnte dabei im immer noch nicht fertiggestellten Stadion erstmals auch wieder Zuschauer begrüßen.