Duisburg

Saarbrücken erobert Tabellenspitze: 3:2 in Duisburg

Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken hat die Tabellenspitze erobert. Mit dem 3:2 (1:0) beim MSV Duisburg zog das Team von Trainer Lukas Kwasniok am bisherigen Ligaprimus Hansa Rostock vorbei. In der leeren Schauinsland-Reisen-Arena sorgten Nicklas Shipnoski (38. Minute), Marin Sverko (67.) und Tobias Jänicke (90.+3) am Mittwoch im Nachholspiel des 4. Spieltages für den Last-Minute-Sieg des Aufsteigers.