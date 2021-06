Saarbrücken

Saarbrücken erlaubt EM-Übertragung in Außengastro

In Saarbrücken kann bei Spielen der Fußball-Europameisterschaft draußen in Kneipen, Bars, Cafés und Restaurants mitgefiebert werden: Die Stadt habe die TV-Übertragung der Abendspiele in der Außengastronomie mit einer Übergangslösung zugelassen, teilte die Stadt am Freitag mit. Die Sonderregelung gelte von diesem Freitag an vorerst bis zum Montag (14. Juni).