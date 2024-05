Saarbrücken chancenlos beim Zweiten Münster

Anzeige

Münster (dpa/lrs) – Der 1. FC Saarbrücken ist in der 3. Fußball-Liga zum vierten Mal nacheinander sieglos geblieben. Die Saarländer verloren am Sonntag beim Aufstiegskandidaten Preußen Münster mit 1:4 (0:3) und rutschten in der Tabelle weiter ab. Aufsteiger Münster verbesserte sich auf Rang zwei und könnte Mitaufsteiger und Drittliga-Meister SSV Ulm am Saisonende in die 2. Bundesliga folgen.

Dominik Becker (56. Minute) erzielte das einzige Tor der Gäste in einer einseitigen Partie. Marc Lorenz (7.) und Joel Grodowski (10.) hatten für die dominanten Hausherren per Doppelschlag früh die Weichen auf Sieg gestellt. Jano ter Horst (45.+4) erhöhte noch vor dem Pausenpfiff und sorgte gegen harmlose Saarländer vor 12 544 Zuschauern für die vorzeitige Entscheidung. Der FCS zeigte nach Wiederanpfiff Moral, mehr als das Ehrentor gelang aber nicht mehr. Vielmehr kassierten sie durch Malik Batmaz (69.) einen weiteren Gegentreffer.

