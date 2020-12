München

Saarbrücken beweist Moral und behauptet Tabellenführung

Spitzenreiter 1. FC Saarbrücken ist in der 3. Fußball-Liga zum fünften Mal nacheinander ungeschlagen geblieben. Im Duell der Aufsteiger bewies das Team von Trainer Lukas Kwasniok am Dienstagabend Moral, musste sich aber mit einem 1:1 (1:0) bei Türkgücü München begnügen. Mit 24 Punkten nach zwölf Spielen liegen die Saarländer weiter an der Tabellenspitze.