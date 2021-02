Saarbrücken

Saarbrücken beim SC Verl: Große Chance im Aufsteiger-Duell

Als „big chance“ („Große Chance“) sieht Trainer Lukas Kwasniok die Partie des 1. FC Saarbrücken beim SC Verl. Der Tabellenachte tritt am Samstag (14.00 Uhr) in der 3. Fußball-Liga beim punktgleichen Mitaufsteiger an und kann sich mit einem Sieg den Spitzenplätzen wieder annähern.