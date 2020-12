Archivierter Artikel vom 30.10.2020, 15:50 Uhr

Saarbrücken

Saarbrücken beim KFC Uerdingen wieder mit Abwehrchef Zellner

Die erste Saisonniederlage vergessen lassen will der 1. FC Saarbrücken in der nächsten Partie beim KFC Uerdingen. Der Aufsteiger tritt am Samstag (14.00 Uhr) in der 3. Fußball-Liga beim Team von Trainer Stefan Krämer an, das im Düsseldorfer Ausweichstadion noch keinen Sieg in dieser Saison gelandet hat. „Das macht die Aufgabe nicht unbedingt leichter, weil sie natürlich alles daran setzen werden, diese Serie zu beenden“, sagte Saarbrückens Coach Lukas Kwansiok bei der Pressekonferenz am Freitag.