Saarbrücken

Saar-Bildungsministerin will Schulen wieder komplett öffnen

Die saarländische Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) strebt nach den Osterferien einen vollständigen Präsenzbetrieb in den Schulen an. Das kündigte sie am Dienstag vor Journalisten an. Voraussetzung dafür sei, dass die Pandemielage entsprechend stabil bleibe beziehungsweise sich positiv entwickele.