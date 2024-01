Regierung

Saarbrücken

Saar-Bauern kündigen Proteste bei Habeck-Besuch an

Der Bauernverband Saar will beim Besuch von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) an diesem Freitag (26.1.) gegen die geplante Abschaffung der Agrardieselbeihilfe protestieren. Hauptgeschäftsführer Alexander Welsch kündigte am Donnerstag an, dass dazu am Freitagmorgen rund 200 Traktoren auf dem Ludwigsplatz gegenüber der Staatskanzlei in Saarbrücken erwarten würden. Außerdem seien bei Habecks anschließender Besuchsstation in Blieskastel ein Mahnfeuer sowie eine Schlepper-Demo geplant.