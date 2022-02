Saar-AfD rechnet mit acht Prozent bei Landtagswahl

Trotz jüngster innerparteilicher Querelen rechnet die AfD Saarland bei der Landtagswahl am 27. März mit acht Prozent der Wählerstimmen. Dass die Partei ohne Landesliste bei der Wahl antrete, werde sich „so groß nicht auswirken beim Wähler“, sagte der AfD-Landesvorsitzende Christian Wirth am Dienstag in Saarbrücken. Klar sei aber: „Ohne Querelen hätten wir besser abgeschnitten.“

Eine fristgerecht eingereichte Kandidatenliste der Saar-AfD war ohne Kenntnis des Landesvorstands von mehreren Parteimitgliedern wenige Tage vor Fristende zurückgenommen worden. Die AfD an der Saar kann nun nur über die drei Kreiswahllisten gewählt werden.

Es interessiere den Wähler „recht wenig“, ob die AfD eine Landesliste habe oder nur Wahlkreislisten, sagte der AfD-Kandidat für den Wahlkreis Saarlouis, Carsten Becker. Man habe bei der Wahl ohnehin nur eine Stimme. Seine Partei spüre derzeit „Rückenwind“, weil viele Menschen mit der derzeitigen Corona-Politik unzufrieden seien.

Die Impfpflicht sei eines der Hauptthemen im Wahlkampf, sagte Becker. Die AfD sei klar gegen deren Einführung. „Das ist nicht vermittelbar, es ist nicht verhältnismäßig. Es muss die individuelle Entscheidung eines jeden Einzelnen bleiben.“ Zudem forderte die Partei die Rücknahme von Schutzmaßnahmen wie das Maskentragen.

Sie machten nur noch in wenigen Bereichen wie in Alten- und Pflegeheimen Sinn, sagte Becker. „Die Menschen wollen wieder ins normale Leben zurückkommen.“ Weitere Themen seien der Erhalt von Industriearbeitsplätzen, mehr direkte Demokratie, eine Stärkung der inneren Sicherheit und niedrigere Energiepreise. Derzeit schnellen sie in die Höhe. „Die Unzufriedenheit in der Bevölkerung ist da groß.“

Wirth forderte einen „normaleren Umgang“ mit AfD-Politikern. „Dass man mit „Nazi“ im Bundestag tituliert wird, ist völlig normal“, sagte der Bundestagsabgeordnete. „Man kommt da sachlich nicht mehr in Diskussionen rein, alles wird geblockt.“ Das sei bedauerlich und sollte sich ändern, sagte er. Im Vordergrund müsse die politische Auseinandersetzung mit Themen stehen.

Für den Wahlkreis Neunkirchen tritt Christoph Schaufert an, im Wahlkreis Saarbrücken geht Josef Dörr ins Rennen. Bei der Landtagswahl im März 2017 hatte die AfD im Saarland 6,2 Prozent der Stimmen bekommen und war mit drei Abgeordneten erstmals in den Saar-Landtag eingezogen.

© dpa-infocom, dpa:220222-99-238924/2