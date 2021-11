Blieskastel

Saar-AfD macht Kai Melling zum Spitzenkandidaten

Der saarländische AfD-Politiker Kai Melling wird seine Partei als Spitzenkandidat in die Landtagswahl am 27. März 2022 führen. Auf einer Mitgliederversammlung in Blieskastel setzte sich der 52-Jährige am Sonntag in einer Stichwahl um Platz eins der Landesliste mit 70 Stimmen durch. Sein Gegenkandidat Carsten Becker (31) kam auf 64 Stimmen. Im Saarland wird am 27. März 2022 ein neuer Landtag gewählt. Es ist die erste Landtagswahl nach der Bundestagswahl vom September.