Runder Tisch zur Situation der privaten Busfahrer

Die angespannte Situation im privaten Busverkehr in Rheinland-Pfalz ist Thema eines Runden Tisches heute in Mainz. Das Verkehrsministerium will mit privaten Busunternehmen, der Gewerkschaft Verdi und Verkehrsverbünden beraten, wie sich bestehende Probleme lösen lassen. Im Mittelpunkt steht ein Modell nach dem Vorbild der hessischen Index-Lösung mit Zuschüssen des Landes zum öffentlichen Nahverkehr, die Lohnerhöhungen mit abdecken können.