Mainz

Runder Tisch statt Bildungsgipfel vereinbart

Rund einen Monat nach dem Start ins neue Schuljahr wollen sich alle Akteure der Schulgemeinschaft in Rheinland-Pfalz zu einem Runden Tisch zur Bildungspolitik zusammenfinden. Es gebe die Zusage des Bildungsministeriums zu einem großen Runden Tisch, der voraussichtlich am 30. September starten solle, sagte Landeselternsprecher Reiner Schladweiler am Mittwoch in Mainz.