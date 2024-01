Saarpfalz-Kreis

Rund vier Tonnen unversteuerter Shishatabak sichergestellt

Versteckt hinter Heizstrahlern hat der Saarbrücker Zoll rund 4,3 Tonnen Wasserpfeifentabak in einem Lastwagen sichergestellt. Die Beamten kontrollierten den LKW am Donnerstag auf der Bundesautobahn 6 bei St. Ingbert, wie das Hauptzollamt Saarbrücken am Freitag mitteilte. Der potenzielle Steuerschaden beläuft sich nach Angaben des Sprechers auf 193.500 Euro.