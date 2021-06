Mainz

Rund sechs Millionen Euro für Kita-Ausbau in Rheinland-Pfalz

Das Bildungsministerium hat die Förderung von Bauvorhaben zur Erweiterung oder Sanierung von 34 Kitas in Rheinland-Pfalz bewilligt. Die kommunalen, kirchlichen oder anderen Träger werden mit mehr als 5,9 Millionen Euro unterstützt, wie das Ministerium am Freitag in Mainz mitteilte. Das Geld stammt aus einem Investitionsprogramm des Bundes für den Kita-Ausbau sowie aus Landesmitteln.