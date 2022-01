Mainz

Rund 9000 Menschen bei Protesten gegen Corona-Maßnahmen

Die Polizei in Rheinland-Pfalz hat am Montag landesweit rund 9000 Menschen bei 85 Zusammenkünften registriert, die meist nicht angemeldet oder durch kommunale Verfügungen verboten waren. Die meisten Teilnehmenden verzeichneten demnach Bad Kreuznach und Neustadt/Wstr., wie das Innenministerium in Mainz am Dienstag mitteilte. An Gegenprotesten beteiligten sich etwa 1000 Menschen.