Archivierter Artikel vom 16.11.2020, 15:20 Uhr

Mainz

Rund 900 neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben zum Wochenbeginn 896 neue Corona-Infektionen gemeldet. Die Gesamtzahl der Fälle seit Beginn der Pandemie stieg auf 33 436 (Stand 14.10 Uhr), wie das Landesuntersuchungsamt am Montag mitteilte. In der vergangenen Woche hatte sich die Ausbreitung der Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz leicht abgeschwächt – der Anstieg ging von 26,1 Prozent in der Vorwoche auf 23,9 Prozent zurück.