Archivierter Artikel vom 30.07.2020, 14:10 Uhr

Bad Ems

Rund 8000 Ehen in vergangenen Jahr geschieden

Im Jahr 2019 haben die rheinland-pfälzischen Familiengerichte insgesamt 8008 Ehen geschieden. Wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Donnerstag mitteilte, lag die Anzahl der Scheidungen damit nur geringfügig unter dem Vorjahreswert (minus 17 Scheidungen). Von den geschiedenen Ehen hatten insgesamt 1205 Paare bereits die silberne Hochzeit, also 25 Ehejahre, gefeiert, 18 Paare waren sogar 50 Jahre verheiratet gewesen.