Mainz

Rund 750 neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben am Dienstag 749 neue Corona-Infektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank leicht von 103,7 auf 103,2, wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte. Die neu eingeführte Hospitalisierungsinzidenz stieg jedoch von 1,7 am Montag auf 1,9. Dieser Wert gibt die Zahl der Covid-Krankenhausfälle pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen an und wird auch bei der neuen Corona-Warnampel in Rheinland-Pfalz berücksichtigt.