Mainz

Rund 700 neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben am Dienstag 686 neue Corona-Infektionen gemeldet. Die Gesamtzahl der Fälle seit Beginn der Pandemie stieg auf 34 122 (Stand: 14.10 Uhr), wie das Landesuntersuchungsamt am Dienstag mitteilte. Die Zahl der Todesfälle von infizierten Menschen stieg um 11 auf 381. Aktuell sind nach Angaben der Behörde 15 108 Menschen mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert.