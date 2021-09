Wangerland

Rund 70 Wochen Nordsee-Urlaub für Flutopfer gespendet

Eine Woche Urlaub an der Nordsee für Opfer der Flutkatastrophe – diese Spendeninitiative aus Friesland zieht weite Kreise. Bis Anfang September seien fast 70 Angebote von Ferienwohnungsbesitzern eingegangen, Gäste aus den Flutgebieten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen kostenlos aufzunehmen. Das teilte die Initiatorin Sara Graf in Horumersiel (Kreis Friesland) mit. Die Angebote kämen auch aus anderen Teilen Ostfrieslands und von den Inseln.