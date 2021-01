Saarbrücken

Rund 69 000 Nutzer auf Online-Lernplattform des Saarlandes

In der ersten Schulwoche nach den Weihnachtsferien ist die Nutzerzahl der Bildungscloud Online-Schule Saarland (OSS) gestiegen. Am ersten Schultag nutzten nach Angaben des saarländischen Bildungsministeriums rund 67 000 Menschen die Plattform. Am Freitag derselben Woche waren es bereits 72 000. Im Schnitt erreichte die Plattform für digitales Lernen demnach rund 69 000 Nutzer täglich.