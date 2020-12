Archivierter Artikel vom 01.05.2020, 12:10 Uhr

Mainz

Rund 6100 bestätigte Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

Die tägliche Zunahme der bestätigten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist seit mehr als einer Woche unter einem Prozent geblieben. Am Freitag wurde ein Anstieg um 0,8 Prozent auf 6096 registriert, wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte (Stand: 10.00 Uhr). Ende März waren die täglichen Zuwachsraten noch zweistellig gewesen. Bislang kamen 173 infizierte Menschen ums Leben, sechs mehr als am Mittwoch. Unter den Todesfällen waren 20 im Westerwaldkreis, 19 in Mainz und 18 in Koblenz.