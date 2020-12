Archivierter Artikel vom 29.04.2020, 16:00 Uhr

Mainz

Rund 6000 Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist am Mittwoch auf rund 6000 gestiegen. Bislang kamen 162 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus ums Leben, drei mehr als am Dienstag, wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte. Unter den Todesfällen waren 20 im Westerwaldkreis, 16 in Mainz und 15 in Koblenz.