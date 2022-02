Saarbrücken

Rund 5800 Menschen bei Demo gegen Corona-Maßnahmen

In Saarbrücken haben am Sonntag nach Schätzung der Polizei rund 5800 Menschen gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie und gegen eine Impfpflicht demonstriert. Der angemeldete Demonstrationszug habe unter dem Motto gestanden „Wir sagen nein zur Impfpflicht. Schluss mit Spaltung unserer Gesellschaft“, teilte die Polizei am Abend mit.