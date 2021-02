Rund 5000 kostenlose Schnelltests für Erzieher und Lehrer

Mainz (dpa/lrs) – Rund 5000 Beschäftigte aus Kitas und Schulen haben in den 247 rheinland-pfälzischen Testzentren einen Schnelltests gegen Corona gemacht. Seit dem 25. Januar seien aber bereits mehr als 10 500 Berechtigungsscheine für diese kosten- und anlasslosen PoC-Antigen-Tests ausgegeben worden, sagte die Sprecherin des Landesamts für Soziales, Jugend und Versorgung, Anna Maria Bendel, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Viele dieser Berechtigten hätten davon aber noch nicht Gebrauch gemacht. Sie gehe davon aus, dass die Zahl der Tests deutlich steigen werde, wenn die Grundschulen am 22. Februar in den Wechselunterricht starten.