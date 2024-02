Rund 50 Schulen profitieren von Startchancen-Förderprogramm

ARCHIV – Ein Schüler meldet sich, während die Lehrerin an die Tafel schreibt. Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Saarbrücken/Berlin (dpa/lrs) – Es ist ein Bildungsprogramm, das Schülerinnen und Schüler gezielter, individueller und unabhängig von der sozialen Lage der Eltern fördern will: Von dem sogenannten Startchancen-Programm, das am Freitag in Berlin besiegelt wurde, werden im Saarland rund 50 Schulen profitieren, wie das saarländische Bildungsministerium in Saarbrücken mitteilte. Ab dem Start des Programms zum 1. August 2024 werde das Saarland über zehn Jahre jährlich rund 12 Millionen Euro an Bundesmitteln zur Umsetzung bekommen.

Nach intensiven Verhandlungen hätten sich die Länder und der Bund auf das Förderprogramm geeinigt, hieß es in der Mitteilung. Der Bund nehme dazu eine Milliarde Euro pro Jahr in die Hand, die Länder beteiligten sich im gleichen Umfang.

«Mutig und mit vereinten Kräften können wir die Schule verändern – mit wissenschaftlicher Begleitung, einem veränderten Ressourcen-Ansatz und multiprofessionellen Teams», teilte die saarländische Bildungsministerin und Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Christine Streichert-Clivot (SPD), mit. Im Zentrum stünden dabei die Belange von Kindern und Jugendlichen. «Sie fordern zu Recht, dass wir stärker auf ihre Bedürfnisse eingehen und uns nicht in Kompetenzgerangel verlieren.»

Ziel des Programms sei, Schulen in schwierigen sozialen Lagen Unterstützung zu geben. Im Saarland sollten rund 30 Grundschulen sowie 20 weiterführende und berufliche Schulen beteiligt werden, hieß es. Hintergrund des Programms ist die Erkenntnis, dass in Deutschland der Erfolg eines Kindes in der Schule weiterhin stark vom Elternhaus abhängt. Bildungsstudien zeigen zudem eine Abnahme der Kompetenzen.