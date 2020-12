Saarbrücken

Rund 50 neue Corona-Infektionen: Neun weitere Tote

Die Gesundheitsämter im Saarland haben zum Wochenbeginn 49 neue Corona-Infektionen registriert. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie insgesamt 12 963 Menschen angesteckt (Stand 18.00 Uhr), wie das Gesundheitsministerium am Montag in Saarbrücken mitteilte. Zurzeit sind 2075 Menschen infiziert. Die Zahl der Menschen, die mit oder an Covid-19 starben, stieg um neun auf 287.