Rund 450 Menschen im Saarland nach Corona-Infektion geheilt

Saarbrücken (dpa/lrs) – Im Saarland ist die Zahl der mit dem neuen Coronavirus infizierten Menschen am Dienstag auf 1700 gestiegen, nach 1605 am Vortag. Die Zahl der Todesfälle stieg von 30 auf 32, wie das Gesundheitsministerium in Saarbrücken mitteilte.