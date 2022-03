Krieg in der Ukraine

Rund 440 geflüchtete Menschen in Aufnahmeeinrichtungen

In den fünf rheinland-pfälzischen Aufnahmeeinrichtungen für Asylsuchende halten sich derzeit 442 Menschen aus der Ukraine auf. Seit Beginn des russischen Angriffs auf sein Nachbarland am 24. Februar wurden 476 Menschen aus der Ukraine in einer der fünf AfAs aufgenommen, wie das Integrationsministerium am Montag mitteilte. 34 davon hätten die Einrichtungen wieder verlassen, um beispielsweise bei Freunden und Angehörigen unterzukommen. Ukrainische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, die sich privat eine Bleibe gesucht haben, wurden in der Übersicht des Ministeriums nicht aufgeführt.