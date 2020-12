Archivierter Artikel vom 25.09.2020, 16:10 Uhr

Mainz

Rund 400 Polizisten bei Sicherheitstag im Einsatz

Die Polizei in Rheinland-Pfalz ist am Freitag verstärkt gegen Kriminalität im öffentlichen Raum vorgegangen. Etwa 400 Beamte waren unter Federführung des Landeskriminalamts (LKA) im Einsatz, wie ein Sprecher des Innenministeriums mitteilte. Die Polizisten kontrollierten demnach unter anderem Verkehrswege oder teilweise auch innerstädtische Bereiche. Eine Bilanz für Rheinland-Pfalz will das LKA nach Angaben des Innenministeriums am Montag vorlegen