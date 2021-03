Saarbrücken

Rund 40 Millionen Euro Novemberhilfen ins Saarland geflossen

Rund drei Viertel der Anträge zur Corona-Novemberhilfe, die das Saarland seit dem 12. Januar bearbeiten kann, sind abgearbeitet. Mit den Abschlagszahlungen des Bundes seien so bislang rund 40 Millionen Euro ins Saarland geflossen, überwiegend für Hotellerie und Gastronomie. Das berichtete Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) am Dienstag in Saarbrücken.