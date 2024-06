Rund 3500 Besucher bei Eifel-Literatur-Festival

ARCHIV - Der neue Festivalleiter des Eifel-Literatur-Festivals, Johannes Zierden an einem Werbeplakat. Er übernimmt ab sofort das Literatur-Festival mit sechs Autorenlesungen in der Eifel von April bis Juni 2024.

ARCHIV - Der neue Festivalleiter des Eifel-Literatur-Festivals, Johannes Zierden an einem Werbeplakat. Er übernimmt ab sofort das Literatur-Festival mit sechs Autorenlesungen in der Eifel von April bis Juni 2024. Foto: Harald Tittel/dpa

Prüm (dpa/lrs) – Das Eifel-Literatur-Festival hat in diesem Jahr rund 3500 Besucher angezogen. Diese Zahl bei nur sechs Veranstaltungen – das sei für ein Literaturfestival auf dem Lande ungewöhnlich, teilten die Organisatoren am Mittwoch in Prüm mit. Das Festival war in diesem Jahr unter neuer Leitung mit einer Kompaktausgabe von April bis Juni an den Start gegangen. Auf dem Programm standen unter anderem Krimi-Autor Jean-Luc Bannalec sowie Journalist und TV-Moderator Christian Sievers und Autor Navid Kermani.

Die Nachfrage sei oft größer als die Räume gewesen, teilte der neue Festivalleiter Johannes Zierden mit. Es habe 500 Interessenten auf Wartelisten gegeben, die nicht hätten bedient werden können. Das Eifel-Literatur-Festival war vor 30 Jahren, im Jahr 1994 gegründet worden. Auch künftig soll die Reihe in Trägerschaft des Eifelkreises Bitburg-Prüm alle zwei Jahre über die Bühne gehen.

Das Festival hat bisher in seiner Geschichte mehr als 250 Autorinnen und Autoren aus 16 Ländern in die Eifel gelockt, darunter auch die Literatur-Nobelpreisträger Günter Grass (1927-2015) und Herta Müller.