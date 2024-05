Unwetter

Rund 300 Wetter-Einsätze im Kreis Ahrweiler

i Nach unwetterartigen Regenfällen führt die Ahr nahe dem Kurhaus leichtes Hochwasser. Foto: Thomas Frey/dpa

Wegen des Unwetters hat es im Kreis Ahrweiler am Donnerstag bisher rund 300 Einsätze gegeben. Derzeit seien keine Personenschäden bekannt, teilte die Kreisverwaltung am Abend mit. Zudem hieß es: «Derzeit kursieren Gerüchte, dass in der Gemeinde Grafschaft, Ortsgemeinde Vettelhoven, Evakuierungen laufen. Dies sind Falschmeldungen. Es gibt derzeit keine Verletzten und es laufen keine Menschen-Rettungen.»