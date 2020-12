Archivierter Artikel vom 13.04.2020, 10:20 Uhr

Mainz

Rund 300 Kilometer Landesstraßen saniert

Seit dem Start der Ampelkoalition in Mainz sind mindestens 300 Kilometer an Landesstraßen saniert worden – das entspricht etwa dem Eineinhalbfachen der Ausdehnung von Rheinland-Pfalz. Für Erhaltung, Um- und Ausbau wurden zwischen 2016 und 2018 insgesamt 259,3 Millionen Euro für Baumittel ausgegeben, antwortete Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) auf eine Landtagsanfrage der Grünen-Fraktion. Im gleichen Zeitraum flossen 14,3 Millionen Euro in den Neubau von Landesstraßen.